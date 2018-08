Naapuri kertoo IS:lle Kasarmikadun jättioperaatiosta – poliisi pyysi pysymään sisällä: ”Yksi kävi täällä asunnossa”

Kotimaa

Naapuri kertoo IS:lle Kasarmikadun jättioperaatiosta – poliisi pyysi pysymään sisällä: ”Yksi kävi täällä asunn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin Kasarmikadulla asuva mies kertoo Ilta-Sanomille olleensa kotona torstaina alkuillasta poliisin suorittaessa hänen kotiosoitteensa toisessa rapussa operaatiota.Mies sanoo saapuneensa kotiin kello viiden tienoilla iltapäivällä ja törmänneensä asunnon edustalla ja sisäpihalla poliiseihin.– Poliisit sanoivat, että etsivät jotakuta, ja sanoivat, että pysykää sisällä.Miehen mukaan hänen saapuessaan kotirakennuksen eteen yksi vastaan tulleista poliiseista pyysi päästä käymään hänen asunnossaan.– Yksi poliiseista kävi täällä asunnossa katsomassa, että näkyykö asunnosta sinne kohdeasuntoon. Mutta ei täältä sinne näy.Miehen mukaan operaatioon osallistui runsaasti raskaasti varustautuneita ja suojautuneita poliiseja.– Poliiseja oli toisessa rapussa varmaan kymmenen tai viisitoista, he olivat ihan täydessä setissä. He odottelivat aluksi siinä ja varmaan suunnittelivat.Mies kertoo, että hänen asuntonsa ikkunoista näkyy sekä sisäpihalle että ulos kadulle, joten hän pystyi kotoaan tarkkailemaan poliisien liikehdintää ulkona.– Siinä puoli seitsemän maissa alkoi tapahtua enemmän.– Kuulosti siltä, kuin poliisit olisivat poranneet sitä ovea saadakseen oven auki.Miehen mukaan Kasarmikatu on nyt avattu liikenteelle, ja tilanne on jokseenkin rauhoittunut, mutta paikalla on edelleen poliiseja.Poliisi on tiedottanut suorittaneensa torstaina Helsingin Kasarmikadulla vaarallisen henkilön kiinniottoa. Poliisin mukaan tilanne alkoi noin kello neljältä iltapäivällä ja päättyi kello iltaseitsemän aikoihin. Kiinniottotilanne liittyi poliisin mukaan Sipoon henkirikostutkintaan.Poliisi kertoo, että sen mennessä suorittamaan kiinniottoa Kasarmikadulla sijaitsevaan yksityisasuntoon, asunnosta ammuttiin muutama laukaus. Kohdehenkilö löytyi kuolleena asunnosta, kun poliisi meni asuntoon sisälle.Poliisi ei ampunut tilanteessa laukauksia, eikä sivullisille aiheutunut vaaraa.