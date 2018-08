Kotimaa

Näin valtavia rakeita taivaalta tuli tänään: ”Kaikki on Etelä-Pohjanmaalla suurta”





Kesän kovimpiin lukeutuvia ukkoskuuroja liikkuu Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, varoittaa Ilmatieteen laitos. Vettä tulee paikoin erittäin rankasti. Sataa voi myös rakeita, jotka voivat olla kooltaan 2–5-senttisiä.IS:n lukija kuvasi Lapualle torstaina iltapäivällä osuneen ukkoskuuron mukana tulleen rakeen.– Kaikki on Etelä-Pohjanmaalla suurta, myös rakeet, lukija kuvaili.mukaan voimakkaita raesoluja liikkuu Alavetelin ja Kuortaneen sekä Seinäjoen ja Kuortaneen välillä.Rankoista sateista varoitetaan tänään laajasti ympäri Suomen. Ilmatieteen laitoksen mukaan vettä voi sataa paikoin rankasti koko Suomessa aivan etelää ja pohjoista lukuun ottamatta.Illalla voi Ilmatieteen laitoksen mukaan sataa rankasti, yli 20 millimetriä tunnissa. Paikallisia tulvia voi muodostua etenkin alikulkuihin ja painanteisiin taajama-alueilla, ja liikenteessä vesiliirron vaara kasvaa.Samaan aikaan hellevaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Manner-Suomen etelä- ja keskiosissa aina Kuusamon korkeuksille.Läntisillä merialueilla varoitetaan ukkospuuskista. Varoitus on voimassa Ahvenanmerellä, Merenkurkussa sekä Selkämeren etelä- ja pohjoisosassa ja eteläisellä ja pohjoisella Saimaalla.