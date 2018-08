Kotimaa

Mikko on tyytyväinen työttömänä: ”491,21 euroa riittää hyvään elämään”

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005681185.html

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005736005.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei tarvitse olla mikään kokki, että osaa tehdä tavallista hyvää perusruokaa. Peruna, riisi ja makaroni ovat halpoja.

Mikko pärjää













”Maksuvaikeuksista









Ongelmallista

Töitä ei kaikille riitä, siihen ei ole mitään hokkus-pokkus-keinoa.

Mikon