Kotimaa

Sinilevän määrä merillä on lähtenyt laskuun – järvissä sinilevää yhä paljon tavallista enemmän

2.8. 14:06

Sinilevän määrä on vähentynyt.

Sinilevän määrä on lähtenyt laskuun merialueilla viime viikkoon verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus.



Sinilevää on edelleen sekoittuneena veteen Suomenlahdella ja pintaesiintyminä Ahvenanmaan eteläpuolella. Suomenlahdella ei enää ole laajoja sinilevälauttoja.



Myös järvillä runsaat sinilevähavainnot ovat vähentyneet, mutta sinilevää on yhä paljon tavallista enemmän. Uudet pintakukinnot voivat vielä levitä, jos tyyni ja helteinen sää jatkuu.