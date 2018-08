IS-tikkakisa: Ex-ministeri Kari Häkämies ja ex-talouspäällikkö Pertti J. Rosila vastakkain – ”Älä missään nimessä paljasta!”

Kotimaa

IS-tikkakisa: Ex-ministeri Kari Häkämies ja ex-talouspäällikkö Pertti J. Rosila vastakkain – ”Älä missään nime

– Tämä





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos Suomea haluaa muuttaa, pitää olla poliittista valtaa. Vallanjanossa ei ole mitään merkillistä.









Kari





Kirjasta ei ole huomattu, miten arvostan Suomen kansanvaltaa ja eduskuntaa. Parempaa ei ole löydettävissä kuin meidän parlamentti.

Molempien





Jokaisessa eduskuntaryhmässä erottuvat ne, jotka pyrkivät korkealle ja ne, joilla on rima matalalla.

Korkealle









Eduskunnan

Kari

Eduskunta on vähän kuin armeijan käyminen. Sulla on vaan ne hyvät muistot mielessä.