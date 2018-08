Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Mestari tammoista, mammoista ja Afrikasta

Afrikkalainen kesä on saanut vihreät suomalais-tammat sekoamaan.

Niin kuin ilmestystviiteissäni olen ennustanut, afrikkalainen kesä on saanut vihreät suomalaistammat sekoamaan.Eräs niistä, ”lainsäädäntösihteeri” (lainausmerkit minulle tyypillistä sarkasmia), oli matkalla perheensä kanssa Berliiniin, tajusi, tyhmä tamma, ettei Berliini ole Afrikassa ja käytti hyväkseen mustaa rikollista vaihtaakseen konetta.Vihreät ja muut lesbot ovat nähneet tamman pelkuruuden mustien aurinkolasiensa läpi. Tammaa on pidetty suoraselkäisen kansalaistottelemattomuuden edustajana, Punavuoren Gandhina. Vihreille Gandhi on ihmisyyden korkein muoto siksi, että Gandhi oli rillipäinen mies, joka pukeutui hameeseen, mutta toisin kuin vihreät mamupatjat, Gandhi sentään laihdutti.Tehdään se nyt selväksi. Vihreä tamma toimi laittomasti. Laiton toiminta on tuomittava korkeimmassa suomalaisessa oikeusistuimessa, sosiaalisessa mediassa, ellei laittomasti toimi perussuomalainen, jolloin kyse on väärin kirjoitetusta laista ja yleisestä perussuomalaisvainosta.Tämä aika vaatii toimintaa, ei sanoja, ja minä olen toiminnan mies. Kun seuraavan kerran istun muiden maksamalla lipulla Euroopan koneeseen, aion näyttää paheksuvalta, mikäli kone ei ole täynnä itkeviä pakkopalautettavia ulkomaalaisia eli raiskaajia.Sellaista on perussuomalaisuus. Perussuomalaisten geneettisiä piirteitä ovat rehellisyys, raittius ja saunominen siinä missä afrikkalaisten geneettisiä erityispiirteitä ovat afrikkalaisuus ja vankila.Viikko sitten seisoin maatiaiskylässä puhumassa ja ymmärsin jotain olennaista aikojen muuttumisesta naisten jonottaessa valokuvaan kanssani: Perusmammat haluavat Jussia.Ja miksi eivät haluaisi? Kun pohjanmaalainen leikillisyys yhdistyy tamperelaiseen sulavuuteen, seurauksena on tieteellisesti ilmaistuna perusmammojen kollektiivinen maailman paras orgasmi.Se on vain kohtuullista. Opiskeluajat Tarzania (viidakon kuningas) lukien ja heviä kuunnellen olivat yksinäisiä, kun ympärillä soiva afrobeat vei naisia sänkyihin, joiden aluslakanat oli taiteltu huolimattomasti patjan alle.Olin hippi, jonka kanssa kukaan ei leikkinyt ja päätin, että vielä kostan.Nyt on koston aika. Sarkasmi vaatii verta. Demokratia toimii vain, jos sitä edustaa joku, joka ei usko demokratiaan. Oikeus on absoluuttinen paitsi kun se on merkityksetön kuten omassa tuomiossani. Helsinki on kaunis kesäisin, kauniimpi täynnä panssareita. Laki on kuin banaani auringossa, se muuttuu tummuessaan afrikkalaiseksi, veltoksi ja kelvottomaksi.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.