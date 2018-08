Kotimaa

Hellevaroitus edelleen voimassa osassa maata – iltapäivällä voi sataa paikoin reilusti vettä

2.8. 2:11

Myös maastopalovaroitus on monin paikoin voimassa.

Osassa maata on edelleen voimassa hellevaroitus. Ilmatieteen laitoksen varoitus tukalasta helteestä on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Satakunnassa, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Kainuussa.



Iltapäiväksi isoon osaan maata on puolestaan annettu varoitus rankoista sateista. Vettä voi sataa yli 20 millimetriä tunnissa aina Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson korkeuksilta Savukoskelle asti.



Lisäksi maastopalovaroitus on voimassa suurimmassa osassa maata.







