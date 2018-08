Naantalilaisen Karin, 73, juomavesihuolto on tyttären varassa: ”Onneksi tuli kylään”

Kotimaa

Naantalin vesikriisi: Kari, 73, asuu kaukana vesitankista, juomavesihuolto on tyttären varassa – ”Onneksi tuli





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Salessa hyllyt tyhjänä





Päivystyksessä rauhallista





Vesipomo: Keittokehotusta pohditaan torstaina