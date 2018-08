Kotimaa

Puukotus uimarannalla Siilinjärvellä, parikymppinen mies otettu kiinni – poliisi tutkii tapon yritystä

Poliisin mukaan teko on tapahtunut myöhään tiistai-iltana Siilinjärvellä Pohjois-Savossa.Tapahtumapaikka on Siilinpään uimaranta ja se sijaitsee Siilinjärven keskustan tuntumassa.Tutkintanimikkeenä on tapon yritys. Poliisilta on ollut useita partioita tapahtumapaikalla selvittämässä tilannetta.Uimarannan läheisyydessä olevalla puistoalueella on poliisin mukaan ollut tapahtuma-aikaan lukuisia noin parikymppisiä henkilöitä viettämässä aikaa. Paikalla on myös nautittu alkoholia.Poliisi on ottanut tapahtumapaikalta kiinni tekoon todennäköisin syin epäiltynä paikkakuntalaisen noin 20-vuotiaan miehen. Mies on pidätetty.Uhrilla ei poliisin tietojen mukaan ole tällä hetkellä välitöntä hengen vaaraa.Poliisi on kuulustellut useita henkilöitä. Tarkempi tapahtumien kulku on esitutkinnassa edelleen selvityksessä. Alustavien tietojen mukaan tapahtumaa oli edeltänyt jonkinlainen kähinä uhrin ja epäillyn tekijän välillä.Poliisi pyytää mahdollisia tietoja asiaan liittyen Itä-Suomen poliisin rikosvihjeisiin sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.