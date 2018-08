Kotimaa

Suomi jatkaa Ruotsin auttamista metsäpalojen sammuttamisessa

Suomi jatkaa Ruotsin auttamista metsäpalojen sammuttamisessa 1.8. 13:07

Ruotsissa on viime viikosta asti ollut noin 30 suomalaispelastajaa.

Suomi jatkaa Ruotsin auttamista metsäpalojen sammuttamisessa, kertoo sisäministeriö. Ruotsi on pyytänyt Suomelta jatkoapua, ja sisäministeriö päätti tänään avun jatkamisesta. Suomi jatkaa Ruotsin auttamista ainakin ensi viikon perjantaihin.



Ruotsissa on viime viikosta asti ollut noin 30 suomalaispelastajaa ja suomalaista kalustoa. Pelastajat on koottu eri pelastuslaitoksilta normaalin valmiuden ulkopuolelta, ministeriöstä kerrotaan.