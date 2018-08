Anni Törnin taposta epäillyn asianajaja: ”Hän tajuaa, että joutuu syyllisyyden taakkaa kantamaan loppuelämänsä ajan”

Kotimaa

Anni Törnin taposta epäillyn asianajaja: ”Hän tajuaa, että joutuu syyllisyyden taakkaa kantamaan loppuelämänsä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Anni Törnin https://www.is.fi/haku/?query=anni+tornin , 29, taposta epäillyn savonlinnalaismiehen asianajajan Jyrki Piiparisen https://www.is.fi/haku/?query=jyrki+piiparisen mukaan epäilty katuu tapahtumien kulkua. Mies on myöntänyt aiheuttaneensa Anni Törnin kuoleman.– Hän tuntee aitoa surua ja järkytystä. Kyllä hän tajuaa sen selvästi, että hän joutuu syyllisyyden taakkaa kantamaan loppuelämänsä ajan. Avustajan työnä on keskittyä siihen, että tämä juridinen syyllisyyskysymys tulisi selvitettyä oikein, Piiparinen kertoi.Piiparisen mukaan 32-vuotias epäilty on ollut yhteistyöhaluinen poliisin kanssa.– Hän on aktiivisesti pyrkinyt tekemään yhteistyötä poliisin kanssa. Ei ole mitään syytä epäillä, etteikö tuo linja tulisi jatkumaan. Hänellä ei ole minkään näköistä rikostaustaa. Ensikertalaisena hän nyt totuttelee tutkintavankeuteen. Nyt rauhallisesti odotetaan, että tutkinta etenee ja toivon mukaan ne seikat, mitkä ovat vielä avoimena, tutkinnan edetessä selviävät.Epälty ei heti kertonut ruumiin sijaintia.

Onko tähän jokin erityinen syy?

– Hän yksin tietää, mikä tuo syy on. Avustajan kannalta tilanne on se, että hän on kohtuullisen nuori mies eikä minkään näköistä rikostaustaa ole ja kun hän on ollut vakuutusalalla esimiesasemassa niin selvästi avustajana näen, että hän ei ihan tätä rikosprosessia ole pystynyt ymmärtämään kovin tarkasti, että olisi pystynyt tätä asiaa harkitsemaan.Miestä säilytetään tällä hetkellä Savonlinnassa. Hänen kuulustelujaan jatketaan tänään.