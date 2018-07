Loputkin Raision rikkoutuneista putkista korjataan ensi yönä – ”Keittokehotus voidaan purkaa ehkä jo perjantaina”

Kotimaa

Loputkin Raision rikkoutuneista putkista korjataan ensi yönä – ”Keittokehotus voidaan purkaa ehkä jo perjantai

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Putkirikon vaikutukset ovat laajat

Lisää vettä kauppoihin huomenna