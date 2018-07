Kotimaa

Näin jäätelö maistuu Korkeasaaren eläimille – uskaltaisitko testata karhujen suosikkia?

Katso pääkuvana olevalta videolta, miltä berberiapiniden, ahman ja keisaritamariinien herkuttelu näyttää.





Helteinen heinäkuu on vaatinut kaikki viilennysniksit käyttöön, mutta jäätelön syöminen on varmasti monen suosikkivaihtoehto.Näin on myös Korkeasaaressa. Eläimille on tarjoiltu hellepäivinä ”jäätelöä”, eli erilaisia herkkuja jäädytettynä. Niiden avulla ovat eläimet saavat viilennyksen lisäksi lisää virikettä päivään.Korkeasaaren kuraattori Hanna-Maija Lahtinen kertoo, että eläimiä hoitaessa on pitänyt pitää huolta eläinten lisäksi myös ihmisistä.– Meillä on todella kuumaa täällä, niin on juomataukoja paljon, aurinkorasvaa ja hellehatut käytössä.Eläimille taas on pyritty varmistamaan varjoinen paikka, ja tietysti jäisiä herkkuja. Lahtinen kertoo, että näin pitkäjaksoisesti jääherkkujen tarjoaminen on poikkeuksellista, eikä aiempina kesinä ole näin paljon jäätelöä kulunut.Keisaritamariinit saavat jäisiä banaaneja, berberiapinat marjoja veteen jäädytettynä, ahma taas saa rotan jääkimpaleen sisässä. Karhujen maku taas on jo lähellä ihmisten suosikkia: mango-silakka.eläimet eivät tietysti ole helteistä moksiskaan. Kamelit esimerkiksi eivät Lahtisen mukaan hakeudu varjoon, vaan pötköttelevät auringossa.Vaikka kissapedot eli leijonat ja tiikerit ovat kotoisin lämpimämmiltä seuduilta, ottavat ne helteillä kevyemmin.– Tämä helle vetää nekin aika taljoiksi tarhoihin. Illalla, kun on viileämpää, ne ovat aktiivisia.Arktisia eläimiä Korkeasaaressa ei ole, mutta myskihärkä tuuheine turkkeineen viettää päivät mieluummin varjossa.