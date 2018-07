Vihreiden Aino Pennanen oli lähdössä lomalle, kun huomasi vaikertavan miehen – idea protestista syntyi hetkessä

Kotimaa

Vihreiden Aino Pennanen oli lähdössä lomalle, kun huomasi vaikertavan miehen – idea protestista syntyi hetkess

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005775474.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso alta video, jonka Pennanen latasi Facebook-sivuilleen