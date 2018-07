Jäljet asfaltissa herättivät epäilykset: Helsingin Mustapuron sinivalkoiseksi värjännyttä päästöä epäillään tahalliseksi

Kotimaa

Kemikaalipäästöä puroon Itä-Helsingin Vartiokylässä epäillään tahalliseksi, kertoo poliisi. Epäilyjen mukaan sadevesikaivoon on päästetty tahallaan kemikaaleja, jotka ovat kulkeutuneet Mustapuroon. Aine ehti levitä ainakin kilometrin matkalle ja värjätä veden. Alueella on näkynyt sekä eläviä kaloja että yksittäisiä kuolleita kaloja.Poliisin mukaan kontulalaisen kiinteistön asfaltissa on havaittu jälkiä, jotka viittaavat siihen, että tynnyreitä on siirretty sadevesikaivon lähelle.Rikosepäilyt liittyvät kiinteistöllä toimivan yrityksen toimintaan. Useita yrityksessä toimivia on kuultu epäiltynä törkeästä ympäristön turmelemisesta ja yksi on ollut kiinniotettuna. Saastunutta puroa puhdistettiin patoamalla se, imemällä likaista vettä pois ja laskemalla puhdasta tilalle. Poliisi selvittää vielä, mistä kemikaaleista on kyse.Poliisi pyytää vihjeitä ja havaintoja virka-aikana numeroon 0295 475 343.