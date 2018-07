Kotimaa

Neljä yhä pidätettynä liittyen Keuruun henkirikokseen – surma tapahtui yhden pidätetyn asunnossa

Uhri on keski-ikäinen multialainen mies.

Neljä ihmistä on yhä pidätettynä liittyen Keuruussa sunnuntaina surmatun miehen tapaukseen, kertoo poliisi. Pidätetyissä on sekä naisia että miehiä ja ainakin osalla heistä on aiempaa rikostaustaa.



Poliisin mukaan henkirikos tapahtui yhden pidätetyn asunnossa Keuruun Ketvelniemessä. Uhri on keski-ikäinen multialainen mies. Poliisi kertoi aiemmin, että henkirikosta tutkitaan murhana, mutta STT:n tietojen mukaan epäilyssä on kyse tällä hetkellä ennemminkin taposta.