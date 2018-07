Kotimaa

Vantaan jätevoimalalla suuri tulipalo – paikalle lähetetty 14 pelastusyksikköä

31.7. 13:59

Sammutustyöt ovat käynnissä.

Vantaan jätevoimalalla on suuri tulipalo. Sammutustyöt ovat käynnissä, kerrotaan Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta.



Pitkäsuontielle on lähetetty yhteensä 14 pelastusyksikköä.



– Se on jätevoimala ja ei muita tietoja tällä hetkellä, tilannekeskuksesta sanotaan.



Hätäkeskus sai tulipalosta ilmoituksen hieman ennen puoli kahta iltapäivällä.