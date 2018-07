Kotimaa

Nuorelle miehelle syyte viisikymppisen murhasta Rovaniemellä – uhri löytyi kuukauden päästä maastosta

Nuorelle miehelle syyte viisikymppisen murhasta Rovaniemellä – uhri löytyi kuukauden päästä maastosta 31.7. 13:55

Uhri löytyi vasta noin kuukauden päästä henkirikoksesta.

Rovaniemellä on nostettu nuorta miestä vastaan syytteet murhasta ja hautarauhan rikkomisesta tapauksessa, jossa 53-vuotias mies löytyi kuolleena maastosta tammikuussa. Uhri löytyi vasta noin kuukauden päästä henkirikoksesta.



Rikoksista epäilty noin parikymppinen mies myöntää aiheuttaneensa uhrin kuoleman ja syyllistyneensä hautarauhan rikkomiseen.



Poliisi kertoi aiemmin, että se epäilee rikoksen tapahtuneen asunnossa Rovaniemellä. Uhri oli surmaa edeltävänä iltana lähtenyt ravintolasta Korkalovaaran kaupunginosassa. Syyttäjän mukaan kyseessä on murha, koska tapon tekotapa on hänen mukaansa ollut erityisen raaka tai julma.



Asiaa käsitellään Lapin käräjäoikeudessa 14.–15. elokuuta.