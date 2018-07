Kotimaa

Taloyhtiö: Hakkaraisen vuokraama kellarihuoneisto on yhtiöjärjestyksen mukaan saunatila, eikä siellä saa asua

”En ole koskaan nähnyt kaveria täällä päin”

Eduskunta aloittanut selvityksen