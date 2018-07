Kotimaa

Forssan puistosurma sai alkunsa sanaharkasta

Forssan kirkkopuistossa surmattiin iäkkäänpuoleinen mies sunnuntaina 1. heinäkuuta. Murhasta epäiltynä on vangittuna alle 30-vuotias mies.Poliisin mukaan mitään erityistä motiivia rikokselle ei ole tullut esiin tutkinnassa.– Henkirikokseen johtanut tilanne on alkanut sanaharkasta, rikoskomisario Marko Mäkinen https://www.is.fi/haku/?query=marko+makinen kertoo.Poliisi pitää tapausta pääosin selvitettynä, vaikka tutkinta jatkuu yhä. Syytteen nostamisen määräpäivä on lokakuussa, joten sitä ennen esitutkinnan olisi tarkoitus valmistua.Epäilty rikosnimike on tällä hetkellä murha, koska teko on arvioitu erityisen raa’aksi ja julmaksi.

Tästä päätellen puukoniskuja on ollut enemmän kuin yksi?

– Näin on. Syyttäjä kuitenkin viime kädessä arvioi, millä nimikkeellä hän lähtee syytettä ajamaan.