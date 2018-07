Kotimaa

Raisiossa ja Naantalissa juomavesi on keitettävä

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005774549.html

Raisiossa ja Naantalissa kaikki juomavesi ja ruoanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä 5–10 minuutin ajan, tiedottaa Raision kaupunki. Vedenkäyttöä on rajoitettava alueella.Alueen vesijohtoverkossa on todettu häiriötilanne, jonka kestoa ei vielä tiedetä. Häiriö johtuu putkirikosta uuden runkojohdon liitostyömaalla.Turun Seudun Vesi Oy on avannut Turusta kaksi korvaavaa putkilinjaa Raisioon ja Naantalin, mutta niiden kautta ei saada suurta määrää vettä toimitettua, kaupunki tiedottaa.