Kotimaa

Mies kaahasi vilkkaalla tietyöalueella 139 km/h – ja hurjastelu ei suinkaan ollut ainoa viime viikonloppuna

Perjantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monia

Kirkkonummella

Helle ei hillinnyt liikenteen ”kaahareita” menneenä viikonloppuna. Asia kävi ilmi, kun Länsi-Uudenmaan poliisin auto- ja moottoripyöräpartiot valvoivat liikennettä, poliisilaitos tiedottaa. Valvontatyöhön osallistui myös siviilikalustoa, joka oli poliisin mukaan merkitty näkyvin tunnuksin.puoli yhdeksältä illalla 1990 syntynyt mies ajoi Kirkkonummella tiellä 51 tiellä, jolla sallittu ajonopeus oli 100 kilometriä tunnissa, 148 kilometrin tuntivauhdilla.Perjantaina puoli yhdeksän jälkeen illalla 2001 syntynyt mies ajoi Vihdissä Vanhalla Porintiellä, tietyöalueella, jossa työt eivät olleet tapahtuma-aikana käynnissä, 86 kilometrin tuntivauhtia, vaikka alueelle oli asetettu 30 kilometrin tuntinopeusrajoitus.Samana iltana kymmentä minuuttia myöhemmin, 2004 syntynyt nuori poika ajoi rekisterikilvettömällä mopolla ”päättömästi poliisia karkuun”, poliisi kirjoittaa. Kuljettaja rikkoi karkumatkansa aikana lukuisia liikennesääntöjä, ja jalankulkijoille aiheutui vaaratilanteita. Kulkupelin takarenkaassa ei ollut vaaditunlaista kulutuspintaa, eikä 14-vuotiaan ollut sallittua kuljettaa mopoa ikänsä puolesta.Koska mopoilija ei ole vielä rikosoikeudellisesti vastuussa teoistaan, tapaus siirtyy lastensuojeluviranomaisille.Joitakin minuutteja kello kymmenen jälkeen 1999 syntynyt mies ajoi Vihdissä tiellä 25 selvää ylinopeutta. Ajoneuvo kulki 135 kilometrin tuntivauhtia, mutta rajoitus salli vauhdiksi 80 kilometriä tunnissa.Lauantaina muutamaa minuutteja vaille kymmenen illalla nuori, vuonna 2002 syntynyt mies, ajoi moottoripyörällä lohjan Kirkniementiellä etupyörä ilmassa paikassa, jossa tien reunassa kulki lukuisia jalankulkijoita. Nuorukaisen ajokortti oikeuttaa mopoilun, ei moottoripyöräilyn.kaahareita oli liikenteessä myös sunnuntaina. Sunnuntain alkupuolella, puoli kolmen jälkeen aamuyöstä, poliisit havaitsivat vuonna 1990 syntyneen kuljettajan, joka ajoi 80 kilometrin tuntinopeusrajoitusalueella 187 kilometrin tuntivauhtia Espoossa Länsiväylällä.Sunnuntaina noin puoli seitsemän aikaan illalla, 1997 syntynyt mies kuljetti ajoi Lohjalla Turunväylän tunneliosuudella, 100 kilometrin tuntivauhdin alueella, 149 kilometrin tuntinopeutta.tiellä 51 on 100 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Puoli kahdeksalta illalla 1998 syntynyt mies ajoi kyseisellä tiellä 143 kilometriä tunnissa. Toinen, samana vuonna syntynyt mies, ajoi yhdeksältä illalla samalla tiellä 155 kilometrin tuntivauhtia. Paria minuuttia myöhemmin vuonna, hieman nuorempi, 1997 syntynyt mies ajoi vielä vikkelämmin, 161 kilometrin tuntivauhtia.Puoli kymmenen tienoilla sunnuntai-iltana vuonna 1976 syntynyt mies ajoi Vihdissä Turunväylällä 139 kilometrin tuntinopeudella. Alueen kavennetun tietyöalueen sallittu ajonopeus oli 60 kilometriä tunnissa. Poliisi kertoo tiedotteessa, että liikenne kävi tuolloin vilkkaana, ja kuljettaja ohitti muita ajoneuvoja.Partiot kohtasivat viikonloppuna myös pari kuljettajaa, jotka ajoivat vailla ajo-oikeutta.Poliisi tutkii osaa tapauksista törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja osaa on käsitelty vakavina piittaamattomuuksina liikenneturvallisuudesta.Kuljettajat on lisäksi määrätty ajokieltoon, poliisi kertoo.