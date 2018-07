Kotimaa

Kauhua rivitalossa: Mies tunkeutui naapureiden asuntoihin viikatteen ja veitsen kanssa

Itä-Suomen poliisi on saanut päätökseen esitutkinnan liittyen väkivaltaisiin tapahtumiin ilomantsilaisessa rivitalossa 24. toukokuuta.Useampi Ilomantsin Mantsintiellä sijaitsevan rivitalon asukas soitti hätänumeroon iltaseitsemän jälkeen. Samassa talossa asuva vuonna 1993 syntynyt mies oli tunkeutunut asuntoihin ja pahoinpidellyt asukkaita.Yhdessä asunnossa hän sumutti asukasta hyttysmyrkkypullolla kasvoihin.Toiseen hän tunkeutui takaovesta viikatteen kanssa ja hajotti asuntoa sillä.Kolmannen ulko-ovella hän oli lyönyt miesasukasta veitsellä kohti päätä, mutta tämä oli saanut kätensä väliin. Toinen lyönti oli osunut miestä kasvoihin, mutta vammat olivat jääneet olosuhteet huomioiden vähäisiksi.Neljänteen asuntoon epäilty oli mennyt tunkeutunut auki olleesta takaovesta veitsen kanssa ja uhannut asukasta tappamisella. Asukas oli paennut etuoven kautta.Viidennestä asunnosta epäilty rikkoi ikkunan.Epäilty otettiin kiinni paikan päällä. Kuulusteluissa hän kertoi olleensa niin päihtynyt, ettei muista tapahtumista yhtään mitään. Mitään selitystä teoilleen hän ei osannut antaa. Epäillyn verestä löytyi alkoholia ja kannabista. Hän on edelleen tutkintavankeudessa.Poliisi epäilee miestä yhdestä tapon yrityksestä, kolmesta törkeästä kotirauhan rikkomisesta, kahdesta pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja kahdesta vahingonteosta.Tapauksessa on nostettava syyte 15. elokuuta mennessä.