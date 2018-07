Rikosuhripäivystys: Näin härskisti paperittomia käytetään hyväksi Suomessa – pitkät työpäivät, ei vapaita, ei palkkaa

Kotimaa

Rikosuhripäivystys: Näin härskisti paperittomia käytetään hyväksi Suomessa – pitkät työpäivät, ei vapaita, ei

Asiakkailla on yleisiä käsityksiä, että Suomen kansalaisilla on parhaat oikeudet ja toiseksi parhaat oikeudet on niillä, joilla on jo oleskelulupa.

Iso

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rikosuhripäivystyksen

Tuntuu, että on käsityksiä, että ihmisillä ei olisi kaikilla samanlaiset oikeudet työelämässä,