Maatilan 500 neliön varastorakennus tuhoutuu täysin tulipalossa Teuvalla: ”Mitään ei ollut tehtävissä”

Maatilan varastorakennus näyttää tuhoutuvan täysin tulipalossa Teuvalla, kertoo päivystävä päällikkö Petri Järvensivu Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta.– Mitään ei ollut tehtävissä, kun saavuimme paikalle, Järvensivu kertoo.Rakennus on noin 500 neliön kokoinen, ja sen sisällä on lannoitteita sekä maatilan työkoneita. Palosta ei leviä Järvensivun mukaan normaaleja palokaasuja vaarallisempia aineita ilmaan.Paikalla on noin 30 palomiestä. Palo on saatu rajattua yhteen rakennukseen, eikä se uhkaa levitä.Järvensivun mukaan kukaan ei vahingoittunut palossa.