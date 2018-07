Kotimaa

Helsingin Senaatintorilla raikaa tänään reipas sotilasmusiikki – seuraa suoraa lähetystä kello 12

SUORA LÄHETYS Tänään on hyvä mahdollisuus nauttia sotilasmusiikista näyttävien marssikuvioiden maustamana.

ISTV lähettää suoran lähetyksen Helsingin Senaatintorilta järjestettävästä Mini Tattoo –sotilasmusiikkifestivaalista. Lähetys alkaa noin kello 12.



Noin tunnin kestävässä tapahtumassa esiintyvät Puolustusvoimien varusmiessoittokunta, The Bands Of Her Majesty’s Royal Marines CTCRM (Yhdistynyt Kuningaskunta), Republic Of Korea Ministry Of National Defence’s Traditional Band (Etelä-Korea) ja Band Of His Majesty The King’s Guard (Norja).



Soittokuntien yhteisesityksen johtaa Puolustusvoimien ylikapellimestari, musiikkieverstiluutnatti Jyrki Koskinen. Tapahtuman juontaa Mikael Konttinen.



Helsinki Mini Tattoo tarjoaa maistiaiset 30.7.–4.8. järjestettävistä Hamina Tattoo –festivaaleista.