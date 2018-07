Kotimaa

30 asteen helteet jatkuvat alkuviikon - paikoin tulee ukkoskuuroja

Lapissa lännestä alkaen pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja, ukkosta voi myös esiintyä. Suuressa osassa maata kaakonpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Lapissa lounaanpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskissa voimakasta.Päivälämpötila on maan länsiosassa noin 30 astetta, itä- ja pohjoisosassa 27 - 30 astetta.Tiistaina maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja edelleen tulee kuurosateita ukkosineen, itäosassa on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Tuuli on laajalti heikkoa, mutta Lapissa lounaistuuli on kohtalaista ja puuskaista.Päivälämpötila on 27 - 30 astetta, sateisilla alueilla on viileämpää.Keskiviikkona maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja mahdollisilla ukkosilla esiintyy päivän mittaan. Idässä on laajalti poutaista ja aurinkoista, paikoin voi esiintyä jo heikkoa pilvisyyttä.Tuuli on etelässä ja lännessä heikkoa tai kohtalaista ja kääntyy etelänpuoleiseksi. Pohjoisessa ja idässä lounaan puoleinen tuuli on heikkoa, Lapin länsiosassa paikoin kohtalaista.Päivälämpötila on laajalti 27 - 30 asteen tuntumassa, sateessa on hieman viileämpää.