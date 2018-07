Raju ja äkillinen muutos säässä: Helle vaihtui hyiseen ukkos- ja raemyräkkään Raumalla – katso lukijoiden kuvat

Kotimaa

Raju ja äkillinen muutos säässä: Helle vaihtui hyiseen ukkos- ja raemyräkkään Raumalla – katso lukijoiden kuva

Kunnioittaa

Katso yllä olevalta Virpi Hautamäen kuvaamalta videolta, miltä raemyrsky näytti Raumalla sunnuntai-iltana.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Tyypillisesti









Meteorologi