Vantaanjoki täyttyi roskasta kaljakellunnan jälkeen – kukaan ei ota vastuuta kaameasta sotkusta: ”Suututtaa”

Muovipusseja

Katso yltä Ritvasen kuvaama video hänen keräämistään roskista.

Alla Inka Ritvasen Facebookiin kuvaama video Vantaanjoesta sunnuntaiaamuna.

Töryn alkuperästä

Vuotuista kaljakelluntatapahtumaa





, kondomeja, juomatölkkejä. Pakastepusseja, hajonneita kumilauttoja, arkkupakastin. Inka Ritvanen https://www.is.fi/haku/?query=inka+ritvanen ei koskaan ole nähnyt yhtäkään vesialuetta niin sotkuisena kuin Vantaanjoki oli sunnuntaiaamuna.Helsingin Viikissä asuva Ritvanen meni aamukahdeksalta Vantaanjoelle suppaamaan. Suppaaminen eli SUP-melonta tarkoittaa seisten melomista. Ritvasen melonta-aamu sai pyytämättä ja yllättäen ikävän käänteen, kun lisämausteeksi tuli roskien kerääminen kaatopaikkaa muistuttavasta joesta.Ritvanen suppasi Vantaanjoella ensimmäistä kertaa elämässään. Ensimmäiset nelisen tuntia hän vietti Tammiston kaupunginosassa kohdassa, josta oli edellisenä iltana lähtenyt käyntiin vuotuinen kaljakelluntatapahtuma.– Siitä voisi laskea kuutiometreittäin sotkua. Suututtaa. Tuntui, että jouduin siivoamaan lastenkutsujen jälkiä, paitsi että siellä oli kortsuja ja kaljatölkkejä.ei ollut epäselvyyttä – Ritvanen oli kuullut, että paikalla oli juuri järjestetty kaljakelluntaa ja tiesi, että siitä oli aiempina vuosina aiheutunut hillitön sotku.Kaljakellunnassa ihmiset kokoontuvat kellumaan ja juomaan samalla olutta. Tapahtumaa on järjestetty Uudellamaalla 21 vuoden ajan, ja se on kasvanut jopa tuhansien kävijöiden kesäjuhlaksi.Kaljakellunnan starttauspaikalle tuli aamun edetessä käymään muitakin ihmisiä – ei kuitenkaan siivoamaan, vaan hakemaan takaisin kaljakelluntaan käyttämiään lauttoja.– Yksi ihminen tuli hakemaan lauttaa ja heitti siitä roskat takaisin veteen. Sanoin, että olen isolla työllä juuri nostanut roskat vedestä lautalle. Sen jälkeen häntä näytti hävettävän.Selvittyään Tammiston jätekeskittymästä Ritvanen eteni Vantaanjokea etelään Helsinkiä kohti. Hän keräsi roskia suppilolla muovikasseihin, joita löytyi sieltä täältä muun roskan seasta.Muovipussit hän jätti laitureille ja lautoille. Myöhemmin päivällä ihmisiä alkoi kerääntyä uimarannoille, ja Ritvanen ojensi roskasaaliita heille.Törkyä riitti koko loppumatkan varrelle. Ritvanen kertoo, että joessa tuli vastaan muun muassa vaatteita, hajonneita kumilauttoja, pakastevihannespusseja ja jopa arkkupakastin.– Keräsin kymmeniä tölkkejä pitkin matkaa. Ja kortsuja oli ehkä parikymmentä. Joku oli täyttänyt ne nesteellä ja sitonut kiinni. Joku oli myös yrittänyt tehdä omatekoisen lautan styroksista ja jeesusteipistä. Sen kappaleita oli vedessä ihan hirveästi.– Roskia oli kaislikoissakin niin paljon, että niitä kaikkia oli mahdotonta edes huomata.esittelevällä internetsivustolla http://www.kaljakellunta.org/ kerrotaan, että ”Kaljakellunta on uusimaalainen avoin kesätapahtuma, jossa satunnainen määrä osallistujia kelluu kaikenlaisilla kelluvilla välineillä olutta litkien pitkin Keravanjokea tai Vantaanjokea.”Sivustolla myönnetään, että tapahtumasta aiheutuu tavan takaa iso sotku:”Kaljakelluntaa on kritisoitu paljon sen aiheuttaman sotkun takia, jonka siivoamisesta on viime vuosina koitunut Helsingin ja Vantaan kunnille yli 40 000 euron lasku vuosittain. Kaljakelluntaa on kuitenkin käytännössä mahdoton kieltää lailla, sillä järjestämätön julkinen kokoontuminen on täysin laillista. Myöskään pääsyä jokeen ei voida evätä, sillä Suomessa vallitsee jokamiehenoikeus, sekä paikalliset asukkaat käyttävät jokea uimapaikkana.”Sivusto ilmoittaa olevansa ”fan page” eli fanisivu, joka ei ota tapahtumasta vastuuta, koska ei ole sen järjestäjä. Kansalaisten kokoontumisesta yhteisen ilonpidon merkeissä ei vastaakaan virallisesti kukaan, joten mitään yksittäistä tahoa ei myöskään voi laittaa lailliseen vastuuseen sen aiheuttamasta sotkusta.Tapaninvainion kaupunginosayhdistys on joinakin vuosina puuhannut paikalle siivoustalkoot, mutta tänä vuonna tempausta ei järjestetty.





Inka Ritvanen on miettinyt, mitä asialle pitäisi tehdä.– Kaljakelluntaa tuskin voi kieltää, koska jokaisella on oikeus mennä kellumaan jokeen. On kumma, että vaikka Tyynimerikin saastuu roskalla, ihmiset eivät tajua, että veden sotkeminen on todella paha juttu.Hänellä on kaupungin viranomaisille vinkki.– Saisiko vaikka hankittua sponsoreita, joiden lahjoituksilla kaupunki maksaisi palkkion ihmisille, jotka tulevat siivoamaan jälkiä? Muuten täältä kerätään vain tölkit, joista saa pantin.