Kotimaa

Päänsäryn vaivaama Antti, 35, korkkasi vichytölkin: Sisältä paljastui yllättävä näky – ”Avaan sittenkin kaljan

Kajaanilainen Antti, 35, oli viettänyt hauskaa iltaa. Hän oli kuunnellut kitaran rämpytystä ja nauttinut erilaista nestepitoista.Päätä jomotti. Tänään hän päätti juoda vaihteeksi vichyä.Pääkuvan paikalla on video Antin vichy mission impossiblesta.Antti otti jääkaapista vichytölkin. Hän repäisi tölkin päällä olevaa avausrengasta, klipsiä.– Ihmettelin, kun ei kuulunut suhahdusta.Mysteerille löytyi nopeasti selitys.– Huomasin, että tölkki oli lyntätty toiseen kertaan.Tölkin kannen alta, klipsin reiästä näkyi toinen kansi. Antti lopetti tölkin avaamisen siihen.– Mitenkäs avaat tölkin. Alapuolella on uusi klipsi, joka on yläpuolella olevan tölkin sisällä. Sitä ei voi mitenkään avata.Antti sanoo, että vichy jää juomatta. Hän meni kellariin hakemaan kaljaa.– Avaan sittenkin kaljan.Anttia tapaus lähinnä huvittaa.– No, ei tässä ole päässyt todellista katastrofia tapahtumaan. Kaupparyhmä voisi kyllä hyvittää vaikka lavallisella oluetta.