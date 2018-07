Kotimaa

Korttimaksamisessa laajoja ongelmia – koskee useampia pankkeja

Korttimaksamisessa on esiintynyt tänään sunnuntaina ongelmia.

Pikaisen

Osuuspankki twiittasi kello yhden jälkeen, että ongelmat koskevat useampia toimijoita.Puoli kahden jälkeen OP kertoi, että ongelmat johtuvat luottokunta Netsin järjestelmien häiriöistä.Ongelmista on valitettu myös sosiaalisessa mediassa. Ensimmäiset viestit koskien korttimaksun ongelmia ilmestyivät palveluun ennen kahta iltapäivällä.Useat Ilta-Sanomien lukijat ovat ottaneet yhteyttä toimitukseen ja kertoneet ongelmista korttimaksamisessa. Häiriö koskee lukijoiden mukaan OP:n lisäksi ainakin Nordean asiakkaita.Myös Nordean verkkopankissa on kerrottu olleen häiriöitä.Nordea vahvistaa asian verkkosivuillaan olevalla lyhyellä tiedotteella.– Osassa verkkopankin palveluita on tilapäinen häiriö. Korjaamme vian mahdollisimman pian. Pahoittelemme asiakkaillemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, verkkosivuilla kerrotaan.Samassa Nordea vahvistaa myös häiriön mobiilipankin palveluissa.Ilta-Sanomat ei ole vielä tavoittanut OP:ta tai Nordeaa kommentoimaan mahdollisia häiriöitä maksuliikenteessä.kierroksen perusteella ongelmat eivät vaikuta Helsingin keskustan kaupoissa.Helsingin Postitalon K-Supermarketissa ei ollut puoli kahden jälkeen iltapäivällä asiakkaita, joilla olisi ollut ongelmia maksukorttien kanssa.Kassalla olleen työntekijän mukaan ongelmia kuitenkin oli puolen päivän aikaan ja ne kestivät noin tunnin. Tällöin maksaminen kortilla ei onnistunut, mutta käteisautomaateista nostaminen oli onnistunut.Twitterissä ihmiset ovat kuitenkin kertoneet, että myöskään käteisen nostaminen ei ole onnistunut. Käteisnostoissa oli ongelmia myös Helsingin Sokoksen S-Marketissa aiemmin tänään.Itse Sokokselta kerrotaan, että korttimaksuissa oli ongelmia liikkeen auettua kello 11 sunnuntaina. Ongelmat olivat kuitenkin ohi puoleen päivään mennessä.