Henkilöauto ja säiliöauto kolaroivat Viitostiellä

Henkilöauto on törmännyt säiliörekan keulaosaan vakavassa kolarissa.

Viitostie suljettiin hetkellisesti kokonaan liikenteeltä Oravikosken kohdalla Mikkelin ja Kuopion välillä, kertoi Liikenneviraston liikennekeskus. Syynä on puoliltapäivin tapahtunut onnettomuus, jossa henkilöauto on törmännyt säiliörekan keulaosaan, kertoo poliisi.



Pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin mukaan onnettomuudessa on tapahtunut henkilövahinkoja, mutta tarkempaa tietoa ei vielä ollut kerrottavaksi.



Onnettomuus katkaisi liikenteen joiksikin kymmeniksi minuuteiksi. Katkaisu aiheutti jonkin verran jonoa tiellä, mutta liikenteen kerrotaan nyt soljuvan toista ajokaistaa pitkin.



Paikalla on runsaasti viranomaisia. Poliisin mukaan tapahtuneesta tiedotetaan lisää tapahtumapaikkatutkinnan edistyttyä.