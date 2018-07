Vakuutusetsivät kaivavat tietoa somesta ja myyntipalstoilta – ohjelma löytää esimerkiksi kolariauton poistetut myynti-ilmoitukset

Kotimaa

Vakuutusetsivät kaivavat tietoa somesta ja myyntipalstoilta – ohjelma löytää esimerkiksi kolariauton poistetut

Löytää myös poistetun materiaalin

Vakuutuspetoksia tehtaillaan vuosittain noin 30 miljoonan edestä