Kotimaa

Joni lähti tarkkailemaan kuunpimennystä – näki taivaalle ilmestyneen synkän ”ufopilven”

Perjantai-iltana

Pimennystä

moni odotti taivaalle näyttävää vierasta, täydellistä kuunpimennystä.Ruosteenpunaisen kuun näkemisen piti olla odotettavissa koko maassa – sään salliessa.Vaan eipä ollut. Joillakin paikkakunnilla taivas oli paksussa pilvessä eikä mitään kuuta näkynyt.oli mennyt katsomaan myös turkulainen Joni Ilmanen https://www.is.fi/haku/?query=joni+ilmanen , 17, joka oli perheensä kanssa mökillään Nauvossa. Perjantai-iltana perhe suuntasi veneellä Airistolle, josta pimennyksen voisi nähdä hyvin.– Airistolta saa pitkän näkymän kaakkoon ja kuunpimennys oli siellä suunnassa, Ilmanen kertoo.Veneilijöiden takana taivas oli kirkas, mutta edessä kaakossa näkyi synkkää taivasta ja Ilmasen mukaan myös satoi joitakin pisaroita. Synkältä taivaalta Ilmanen bongasi erikoisen pilven, jonka mielikuvitus yhdistää helposti lentävään lautaseen.Alla Jonin ”ufopilvestä” kuvaama video tästä.

Ilmatieteen laitoksen

Aiemmin





Ja vielä