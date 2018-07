Suomalaista pelastusjoukkuetta odottaa vaikea tehtävä Ruotsissa: ”Kuuma, fyysisesti erittäin raskas ja vaarallinen”

Kotimaa

pelastajia odottaa raskas ja vaarallinen tehtävä Ruotsin metsäpalojen sammuttamisessa. Suomi lähetti miehistöä, paloautoja, säiliöautoja, moottoriruiskuja ja maastokelpoisia ajoneuvoja apuun. Osasto ylitti valtakunnan länsirajan lauantain vastaisena yönä noin kello kahdelta.Yllä olevalla videolla näkyy, kuinka pelastusjoukko ylittää rajan Torniossa.– Ruotsi hyväksyi torstai-iltana Suomen avuntarjouksen maastopalojen sammuttamisessa, Kriisinhallintakeskuksen eli CMC:n tiedottaja Elina Ollila https://www.is.fi/haku/?query=elina+ollila kertoi perjantaina Ilta-Sanomille.– Suomi lähettää 28 hengen pelastusjoukkueen, joka sisältää kolme hengen tukitiimin. Lähtö on 24 tunnin päästä siitä, kun Ruotsi hyväksyi Suomen avuntarjouksen. Pelastusyksikkö on omavarainen. Heillä on pelastuskalustoa ja ajoneuvoja mukana. He toimivat vaihtomiehistöinä Ruotsin pelastuslaitoksen väelle, Ollila kertoi.Suomalaiset ovat kulkeneet pelastuslaitoksen autoilla Haaparannan kautta Keski-Ruotsiin Ljusdalin kunnan alueelle. Joukko on koottu Oulu-Koillismaan, Pohjois-Savon ja Lapin pelastuslaitoksilta.Mukaan lähtevä tukitiimi huolehtii, että pelastuslaitoksen väki voi keskittyä itse sammutustyöhön.– Tukiväki huolehtii suomalaisten pelastajien majoituksesta, ruokailusta ja arjen sujumisesta. Mukana on telttoja maastossa oloa varten.pelastusjoukot pääsivät jo lauantaina tutustumaan omaan osuuteensa Ruotsissa riehuvien metsäpalojen sammutustöissä.Joukkuetta johtava Ari Virtanen https://www.is.fi/haku/?query=ari+virtanen Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta kertoi STT:lle, että suomalaispelastajat työskentelevät Färilassa Ljusdalin kunnassa. Se sijaitsee Gävleborgin läänissä Keski-Ruotsissa.Suomalaiset saivat tehtäväkseen rakentaa rajoituslinjaa.– Vedetään käytännössä letkua tuonne, Virtanen täsmensi.Virtanen odotti lauantai-iltana tositoimiin pääsyä rauhallisin mielin. Tukikohtaa hän kuvaili hyvin suunnitelluksi ja toimivaksi. Yösijana pelastajille on retkipatjat teltassa.

Millainen tehtävä suomalaisia odottaa Ruotsin metsäpalojen sammuttamisessa?









”Mittava ja harvinainen tilanne”