Kotimaa

Loton 2,4 miljoonalle ei löytynyt ottajaa – 6 oikein -tuloksia sitäkin enemmän

Kierroksella 30/2018 lotossa oli tarjolla 2,4 miljoonaa euroa. Seuraavalla viikolla potti on tätäkin suurempi, sillä lauantain arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa.Pienempiä voittoja kuitenkin löytyi roppakaupalla. Huomionarvoista on, että 6 oikein -tuloksia löytyi peräti 29 kappaletta. Tuloksen voitto-osuus on 4161 euroa.Lauantaina arvotun loton oikea rivi on seuraava:6, 18, 22, 28, 30, 36 ja 40. Lisänumeroksi arvottiin numero 3.Lauantai-Jokerin oikeaksi riviksi puolestaan arvottiin 3 0 8 3 1 5 3.