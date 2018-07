Kotimaa

Saaristoristeilijä koneongelmissa Turussa – hinaaja kutsuttu apuun 28.7. 16:15

Saaristomeri Risteilijäaluksen matka on pysähtynyt koneongelmien vuoksi Turun edustalla, kertoo Länsi-Suomen merivartiosto Twitterissä.

Merivartioston mukaan saaristoristeilijä on ankkurissa ja paikalle on saapumassa hinaaja.



Aluksella on 58 ihmistä, merivartiosto kertoo.



Paikalla on ollut sekä merivartioston että Meripelastusseuran yksiköitä.