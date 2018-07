Kotimaa

Ylletäänkö Suomessa kaikkien aikojen helleputkeen? Meteorologi: ”Mahdollisuuksia on”

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005766563.html

Ilmatieteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso video jutun alusta: 30 asteen helteet jatkuvat viikonlopun ajan





Jopa

Ylemmät





Entäs