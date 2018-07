Suomen päätös kieltäytyä avusta Ruotsin metsäpaloissa herätti kritiikkiä – Sisäministeriön virkamies: ”Kaluston lisääminen olisi toivottavaa”

Kotimaa

Suomen päätös kieltäytyä avusta Ruotsin metsäpaloissa herätti kritiikkiä – Sisäministeriön virkamies: ”Kalusto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”On noloa että Suomi puuttuu auttajien listalta”

Suomella oltava edelleen valmius reagoida heti

”Kaluston lisääminen olisi toivottavaa”

Ruotsi turvautui EU-yhteistyöhön