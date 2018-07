Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Maalaiset vs. maalaiset

”GORGONZOLA! Mä sanoin GORGONZOLA, en ’Eeppinen Emmental’!”Mukava on taas helsinkiläisen ollut lomailla maaseudulla vastaanottamassa muita helsinkiläisiä. Vieraiden välissä on voinut ihastella viestimissä, kuinka täällä järven rannalla kuha kukkuu ja luonnon rauhassa voi ladata akkuja, jotta syksyllä jaksaa taas taivuttaa sanaa ”tarina”.Ihmisetkin ovat maalla kerran vuodessa ihanasti autenttisia hoidellessaan pimeänä mökin pieniä remonttitöitä kaupunkilaisen tutkiessa drinkkikirjaa.Ainoa ongelma on, että gorgonzolan takia joutuu matkustamaan kymmeniä kilometrejä, kun lähikauppa tarjoaa vain ”Hillitöntä Goudaa”. Siksi olisi syytä pitää mahdollisimman suuri osa Suomesta asuttuna; että löytyisi kesällä kauppoja, joissa kaupunkilaista palveltaisiin tavalla, johon hän on tottunut.julkaisi alkuviikosta kyselyn, jonka tulokset kertoivat suomalaisen vastustavan eriarvoisuutta, jos se vaikeuttaa hänen omaa elämäänsä.Kyselyn mukaan neljä viidestä suomalaisesta haluaisi pitää koko Suomen asuttuna, ja sen jälkeen kaikki alkoivat huutaa kaikille.Keskustalaiset, Maalaiset 1.0, kertoivat, että tätä me ollaan haluttu, ja nyt kansa antoi oikeutuksen haluillemme.Maalta Helsinkiin muuttaneet, maalaiset 2.0, raivosivat, että taas maalaiset haluavat viedä meiltä meidän verorahamme, joilla voisi rakentaa kaatopaikalle kaupunkibulevardin, jonka varrella palvelusektorin olisi hyvä asua.Sen verran kuuma oli, että keskusteluissa meni moni asia sekaisin. Maalaiset 2.0 halusivat liittää pääkaupunkiseudun Ruotsiin; ”koko Suomi” -käsite sai jokaisen suuttuneeksi; Ylen kysymykset oli väärin muotoiltu; maaseutu ja keskusta sekoitettiin toisiinsa niin, että keskustaviha muuttui maalaisvihaksi; nuoruuden yksinäisyys ja traumat pesäpallokentillä nousivat kiusallisesti esiin; Mikko Kärnä yritti polttaa Lapin ja Mikael Jungner itsensä.välistä nousi hienovarainen kysymys siitä, onko Suomi kenties jakautunut kahteen osaan, joilla molemmilla on sama psykologinen profiili.Keskustalle riitti todisteeksi omalle etupolitiikalleen yksi kesäinen kysely, maalaiset 2.0.:lle niiden omat tunteet ja tieto siitä, että puolet suomalaisista asuu Lahden eteläpuolella.Ihanasti taas nähtiin toinen ihminen oman vapautensa itsenäisenä toteuttajana, joka tekee valintoja sisäisen halunsa perusteella, ei sellaisena, jonka valinnat ovat pakon ajamia ja perustuvat selviämiseen.Koska pääkaupunkiseudulle joudutaan muuttamaan, riitti se maalainen 2.0:lle todisteeksi siitä, että kaikki haluavat asua pääkaupunkiseudulla, tarjoilija hei, tää mun valkoviini on kaks astetta liian lämmintä, vaihdapa se ennen kuin vaaput takas sinne Vantaalle sun ja sun perhees unelmakaksioon.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.