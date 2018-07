Kotimaa

Lasse Lehtisen kolumni: Verot valtion maksettaviksi

Keskustassa

Puolueilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koko Suomen asuttuna pitäminen vaatii asukkaita.

Ihmiset

kyselyn tulokset on otettu riemulla vastaan. Aluepolitiikalla näyttää olevan kansan tuki, kun kysymys asetetaan tarpeeksi ovelasti. Jos kysytään, pitäisikö verot panna valtion maksettaviksi ja palveluja parantaa, vastaus olisi myös ehdoton ”kyllä”.Miksei haluta huomata, että valtio olemme me, veronmaksajat? Juhana Vartiainen kysyisi mieluummin, ovatko kansalaiset valmiita maksamaan satoja tai tuhansia euroja enemmän veroja vuodessa siitä, että valtiovalta hidastaisi kaupungistumista nykyistä voimakkaammin. Näinhän valtiovalta ei onneksi ole tehnyt.Kuntien väliset erot väestökehityksessä ovatkin revenneet ennennäkemättömiksi. Suomen kunnista yli 80 prosenttia luovuttaa väkeä, kasvua on vain seutujen keskeisissä kaupungeissa. Keskustalaiset pääministerit ovat johtaneet Suomea 2000-luvulta tähän päivään, yhteensä 11 vuotta.ja kansanliikkeillä on ikiaikainen houkutus vaatia kansan mieliksi mahdottomia.Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara Helsingin yliopistosta pitää toivetta koko Suomen asuttuna pitämisestä käytännössä mahdottomana toteuttaa.”Meillä on kaupungistuminen alkanut jo 50 vuotta sitten. Se hetki, jolloin me voisimme sen pysäyttää, on kyllä valitettavan kaukana takanapäin.”Suomi lähti kaupungistumaan kymmeniä vuosia Ruotsia myöhemmin. Siksi niin monilla meistä on vielä pullantuoksuisia muistoja elävistä kylistä ja alitajuinen toive siihen elämään takaisin. Kesäteatterit, kirjallisuus ja naistenlehdet ruokkivat romantiikkaa.Päiväunet eivät silti näytä heijastuvan asuinpaikan valintaan. Kaipaus maalle ilmenee ennemminkin hurskaissa toiveissa kuin käytännössä. On käynyt kuin muodikkaalle kasvissyönnille. Kansalaiset vastaavat kyselyissä kaipaavansa kasvisruokaa mutta grillaavat pihvejä enemmän kuin milloinkaan.Koko Suomen asuttuna pitäminen vaatii asukkaita. Oliko Urho Kekkonen kaukaa viisas kun hän vuonna 1968 yhdenkään suomalaisen tietämättä tarjosi Leonid Brežneville vaihtokauppaa: Suomi tunnustaisi DDR:n ja luovuttaisi Lapista Norjan vastaisen alueen? Neuvostoliitto luovuttaisi Suomelle Viipurin sitä ympäröivine alueineen.Uusista asukkaista ei tule pulaa, jos laajamittainen maahanmuutto sallitaan. Tulevaisuudessa se saattaa tapahtua jopa hallitsemattomasti, ilman meidän lupaa. Tutkimusten mukaan maahanmuuttoa vastustetaan eniten juuri kuihtuvilla alueilla.ja yritykset saavat onneksi vielä vapaasti valita asuinpaikkansa. Vietän neljänneksen vuodesta maaseudulla ja nautin sen parhaista puolista ja kaikista vuodenajoista. Ei silti tulisi mieleenkään vaatia sinne kaupungin palveluja.Eräällä hirvi-illallisella pitäjän napamiehet aloittivat taas vanhan valitusvirren. ”Muaseutu tyhjenöö. Mittee meijän pitäs sille asijalle tehä?”Hoksasin kysyä, missä päin heidän oma jälkikasvunsa vaikuttaa. ”Poeka on Perliinissä ja tyttö assuu Lontoossa.” Yksikään paikallisten päättäjien lapsista ei ollut jäänyt kotipaikkakunnalle vaan lähtenyt vähintäänkin lähimpään yliopistokaupunkiin.Keskustelu siirtyi muihin aiheisiin.Kirjoittaja on kirjailija ja entinen EU-parlamentin jäsen