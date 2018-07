Kotimaa

Bisquitin kolumni: Monille kyytiä

on tapahtunut paljon. Oikoluku tehdään nykyään koneellisesti. Etnisyydestä on tullut julkisuuden valtavirtaa, ja entisiä miehiä alkavat päälehtien kulttuurisivut olla mustanaan.Mahatma Gandhin kerrotaan vastanneen kysyttäessä länsimaisesta kulttuurista, että se saattaisi olla hyväkin asia.Osalle yltäkylläisyyteen tottuneista länsimaalaisista, joukossa suomalaisia, tämä on aivan liian niukasti. Nyt pitää olla monikulttuuria.Ajat ovat olleet suotuisat monikulttuurille.Jo 1800-luvun tunnettu väestöteoria ennusti maapallon muonavarojen kasvavat aritmeettisessa mutta väkimäärä lestadiolaisessa sarjassa.Tästä iloisesta pöhinästä seuraa näkökulmasta riippuen joko työperätöntä maahanmuuttoa ja sosioekonomisia haasteita tai sitten sitä aidointa monikulttuuria, että tervetuloa vaan kaikessa bolshevistisessa rauhassa meille kortteeriin.Monikulttuurisuutta ovat vauhdittaneet toimittajakunnan naisistuminen ja toisten journalistioletettujen nössöytyminen, mikä pääosin selittää myös amerikkalaisen hörhöfeminismin mediasuosion.kulttuurijuttuja pähkäili aikoinaan jo Eino Leino. Viinan, naisten ja runouden runnoma mies, joka kaiken tämän onnettomuuden päälle joutui vielä kuoltuaan Vesa-Matti Loirin tulkittavaksi.Mitä Leino ajattelisi nykymenosta, sitä emme olosuhteista johtuen voi tietää, pystymme vain arvailemaan:Mönikylttyyri! Mönikylttyyri! Mönikylttyyri!Tuo huuto on Suomessa syyri.Mut mikä se on se mönikylttyyri?Kas siinäpä pulma onkin jyyri!Se on yhdelle auvoinen prosedyyri,tarunhohtoisen Eedenin tampyyri.Kun sinne käy sisään bantu ja byyri,iki-ihana on luvassa mikstyyri.Vaan toiselle tuommoinen partityyrion tykkänään vieras ja niin obskyyri.Hällä kun toive on toinen ja syyri:Mistä meillekin tänne se Meksikon myyri!On puolestaan kolmas taas trubadyyri,jolla hallussa on vain yksi bravyyri:Sinivalkoinen Suomi on jess! pian syyrietnisen kirjava krumelyyri.Ihan muuta jo ennustaa neljäs augyyri,nytpä Suomelle varattu on toinen futyyri.Se on imaamin partainen diktatyyri,peitetyt kasvot ja burkan figyyri.Mikä on totuus, mikä valhe taas syyri?Mikä neuvoksi, siis mikä lääke ja kyyri?Vastaus olikin jo tulossa jyyri,- mutta onneksi iski tuo itsesensyyri.Kirjoittaja Seppo Ahti kokee edustavansa puutteellisesti maskuliinista neromyyttiä.