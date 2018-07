Kotimaa

30 asteen helteet jatkuvat viikonlopun ajan

Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa pilvisyys vaihtelee paikoin. Etelä- ja keskiosassa paikalliset kuurosateet ovat mahdollisia.Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja koillisenpuoleista, mutta Lapissa tuuli kääntyy vähitellen etelään.Päivälämpötila on laajalti maan etelä- ja keskiosassa sekä paikoin läntisellä Pohjois-Pohjanmaalla 25 – 30 astetta ja pohjoisosassa 18 - 23 astetta.Lauantaina sää on enimmäkseen aurinkoinen, mutta maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee paikoin ja myös paikalliset kuurosateet ovat mahdollisia. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja puuskaista, laajalti idänpuoleista, mutta Lapissa etelälounaan puoleista.Päivälämpötila on Etelä- ja Länsi-Suomessa 27 – 30 astetta, Itä-Suomessa ja läntisellä Pohjois-Pohjanmaalla 24 – 28 astetta ja Pohjois-Suomessa 22 - 26 astetta.Sunnuntaina pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa ja etenkin länsiosassa tulee paikoin kuurosateita, mahdollisesti myös ukkosta. Maan pohjoisosassa on aurinkoista ja poutaista.Enimmäkseen kaakonpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista.Päivälämpötila on Etelä- ja Länsi-Suomessa 27 – 30 astetta ja Itä- ja Pohjois-Suomessa 23 - 28 astetta.