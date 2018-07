Kotimaa

Kahlaava kissa, venyttelevä jänis ja ”pyöräilevä” orava – katso 12 upeaa kesäkuvaa lukijakilpailusta

Suomalaiset

Koosteen

Kuvasitko trombin järvellä? Tallensitko kännykkäkameralla maailman onnellisimman kalamiehen? Lähetä kuvasi tai videosi IS:n kilpailuun! Voit voittaa jopa 457 euron arvoisen risteily-hotelli-paketin.

Lähetä kuvasi tai videosi 19. elokuuta mennessä. Julkaisemme onnistuneita kuvia ja videoita pitkin kesää.

Lue kesäkuvakilpailun ohjeet täältä https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005760080.html .