Kotimaa

Yli 30 asteen helteet jatkuvat lähipäivien ajan

Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista, iltapäivällä tulee paikoin sadekuuroja ja pilvisyys vaihtelee, ukkonen voi myös jyrähtää.Pohjoisosassa maata pohjoiseen kääntyvä tuuli on kohtalaista ja puuskaista, etelä- ja keskiosassa tuuli on enimmäkseen heikkoa. Illalla pohjoisessa on jo poutaa laajalti.Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 28 – 31 astetta, idässä ja Kainuussa 25 – 30 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla 22 – 28 astetta ja Lapissa 15 - 22 astetta. Yöllä lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 14 – 20 astetta ja Lapissa 10 asteen vaiheilla.Perjantaina sää on aurinkoinen ja poutainen laajalti. Iltapäivällä tulee joitakin sadekuuroja maan etelä- ja keskiosassa. Lapissa on poutaa, Pohjois-Lapissa pilvisyys vaihtelee.Helteistä on maan etelä- ja keskiosassa, etelässä päivälämpötila on 30 asteen vaiheilla. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivälämpötila on 20 – 27 astetta ja Lapissa 20 - 23 astetta, Meri-Lapissa on paikoin lämpimämpää.Lauantaina maan etelä- ja keskiosassa voimistuu itätuuli, pohjoisessa tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Lounaasta lähestyy sateita, ukkoskuuroja voi tulla etelässä ja lännessä.Pohjoisessa on poutaa ja aurinkoista. Helteinen sää jatkuu maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa lämpenee.