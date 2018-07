Kuumuus ja lentoliikenteen melu ovat häirinneet Ilkka Sailoa, 76, jo viikkoja: ”Unet ovat jääneet 2 tunnin pätkiksi”

Kotimaa

Kuumuus ja lentoliikenteen melu ovat häirinneet Ilkka Sailoa, 76, jo viikkoja: ”Unet ovat jääneet 2 tunnin pät

Tukahduttavat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ilta-Sanomat





Tutkimusten