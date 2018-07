Kotimaa

Junaliikenne katkennut rantaradalla Espoossa henkilövahingon vuoksi

Junaliikenne katkennut rantaradalla Espoossa henkilövahingon vuoksi 25.7. 21:30

Junaliikenne Tilanne aiheuttaa hankaluuksia junaliikenteelle.

Junaliikenne on keskeytynyt rantaradalla henkilövahingon takia, kertoo VR. Liikenne on keskeytynyt Espoon Mäkkylässä Pitäjänmäen ja Leppävaaran välillä.



Pelastuslaitos on VR:n mukaan keskeyttänyt liikenteen kaikilla raiteilla.



VR ei vielä tiedä, milloin liikenne normalisoituu.