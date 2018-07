Kotimaa

Sipoon henkirikoksen tutkinta etenee: Poliisi pyytää vihjeitä Hansaksen alueella liikkuneista

Tämä tiedetään tapauksesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sipoossa tapahtuneen henkirikoksen tutkinta on edennyt. Itä-Uudenmaan poliisi kertoi keskiviikkona lisätietoja Sipoossa Söderkullassa tapahtuneesta henkirikoksesta.– Tapahtumapaikka sijaitsee Hansaksen alueella, Itä-Uudenmaan poliisi tarkentaa.Sipoossa Söderkullassa sijaitsevasta yksityisasunnosta löytyi tiistaina 24.7.2018 kuolleena noin 50-vuotias mies.Poliisi sai tapahtuneesta ilmoituksen hätäkeskuksesta tiistaina 24.7.2018 kello 9.18.– Miehessä todettujen ulkoisten väkivallan merkkien perusteella asiaa tutkitaan henkirikoksena. Poliisi on suorittanut paikalla rikospaikkatutkintaa ja puhuttanut muun muassa naapurustoa, Itä-Uudenmaan poliisilaitos kertoo.Esitutkinta on vasta alkuvaiheessa.– Kysymys on törkeästä rikoksesta, Itä-Uudenmaan poliisi kertoo.Poliisi korostaa, että se ei toistaiseksi voi kertoa tarkemmin rikoksen uhrista, rikoksen tekotavasta tai muista rikokseen liittyvistä olosuhteista vaarantamatta rikoksen selvittämistä.Poliisi pyytää havaintoja ja vihjeitä Sipoon Söderkullassa Hansaksen alueella tai sen läheisyydessä 23.-24.7.2018 liikkuneista henkilöistä ja ajoneuvoista. Havainnoista tai vihjeistä voi ilmoittaa Itä-Uudenmaan poliisin numeroon 02954 36442.