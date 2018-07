Kotimaa

Jussi Niinistö Venäjän Nato-uhkauksista: Puolustusministeri Shoigu ymmärtää tahallaan tai tahtomattaan väärin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005768406.html





Niinistö

Suomen