Kotimaa

Pekan vaari oli Leenan isoisän teloitusryhmässä 1918: ”Pitäisikö meidän vihata toisiamme?”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Nielaisin pari kertaa ennen kuin kerroin, että minun vaarini on ollut yksi punaisista teloittajista.

Kun













Lähdemme

Vilho





Olen perheelleni ehdottanut, että kaikki osapuolet voisivat pyytää anteeksi toisiltaan. Myös valkoiset ovat vaienneet tämän asian.





Pekka

Setäni joutui mielisairaalaan, koska koki, että ryssiä oli koko ajan tulossa kirveen kanssa.





Leena